“Veo que mi sobrino cae”: Tío de joven de 17 años asesinado de un balazo en feria navideña dio crudo relato - Chilevisión

 "Veo que mi sobrino cae": Tío de joven de 17 años asesinado de un balazo en feria navideña dio crudo relato
23/12/2025 15:52

“Veo que mi sobrino cae”: Tío de joven de 17 años asesinado de un balazo en feria navideña dio crudo relato

Un tío del adolescente fallecido contó cómo ocurrieron los hechos al interior de la feria navideña luego de lo que habría sido un intento de robo en contra del menor de edad. También se conoció que el mismo lunes se había matriculado en la universidad.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Un joven de 17 años murió tras ser baleado en una feria navideña en la comuna de Cerro Navia la tarde del domingo. 

De forma preliminar, se conoció que la víctima, identificada como Javier Olivares, mantuvo una discusión con un sujeto que intentó robarle una cadena y en medio de un forcejeo recibió un impacto de bala

El joven fue trasladado hasta el Hospital Félix Bulnes donde fue reanimado en dos oportunidades, pero terminó falleciendo producto de la gravedad de sus lesiones. 

En conversación con CHV Noticias, un tío del joven fallecido entregó detalles del fatal hecho que terminó con la vida del adolescente que el mismo lunes en la mañana se había incrito para estudiar ingenieria en INACAP

“El tipo le arrebata su cadena y ellos parten corriendo y se forma como una 'L' en un pasaje y siento un disparo al aire. Nuevamente el tipo arranca por un pasaje que sigue y mi sobrino le da alcancé y yo también”, relató.

Según el tío de Olivares: “Empezamos a forcejear un poco y una persona del sector se metió a defenderlo, creo yo que lo conoce. En ese forcejeo salió otro disparo y yo veo que mi sobrino cae y a lo único que atiné fue a reanimarlo porque se desplomó”.

“Nadie te ayuda e igual lo comprendo porque no nos conocen, nos vieron correr, a lo mejor pensaron que era un robo o un ajuste de cuentas, pero nosotros estábamos comprando regalos de Navidad”, recalcó. 

Carabineros efectuó detenciones

Esta mañana, personal de Carabineros llegó hasta calle Huelen para tomar detenidos a dos sujetos que serían personas de interés en el caso.

Se presume que los hombres podrían estar -eventualmente- relacionados a la muerte del joven. Sin embargo, no hay claridad de su participación hasta ahora. 

