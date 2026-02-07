 Incendio afecta laboratorio químico en Facultad de Veterinaria de la Universidad de Chile - Chilevisión
Minuto a minuto
Alerta por aumento de rescates en playas chilenas: expertos entregan recomendaciones para bañistas Incendio afecta laboratorio químico en Facultad de Veterinaria de la Universidad de Chile Largo historial de violencia: Quién es el jinete condenado a 20 años de cárcel por femicidio Emergencia aérea en Quillota: Avioneta sufrió accidente en despegue y se estrelló con pasajeros a bordo Eran dos matrimonios: Revelan detalles de las víctimas de la tragedia del Estuario de Reloncaví
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
07/02/2026 21:45

Incendio afecta laboratorio químico en Facultad de Veterinaria de la Universidad de Chile

La emergencia consumió por completo la instalación. Más de 10 compañías de bomberos trabajaron al interior del recinto combatiendo la propagación de las llamas.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este sábado se reportó un incendio al interior de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Chile. 

Personal de bomberos llegó hasta el recinto ubicado en la comuna de La Pintana para combatir la emergencia estructural.

De acuerdo a información preliminar, las llamas se habrían originado en uno de los laboratorios químicos del recinto.

Incendio afecta laboratorio en facultad de la Universidad de Chile

Según informó personal de bomberos, al momento de iniciarse el incendio no se encontraba ninguna persona al interior del recinto. 

Asimismo, detallaron que al interior del lugar se almacenaban diversos químicos que podrían haber potenciado la propagación de las llamas. 

Finalmente, el coronel a cargo agregó que se procedió a la evacuación de todo el personal de turno y descartó que existieran heridos.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono útiles escolares 2026: Consulta si tu hijo recibe el kit y cuándo se entrega

Lo último

Lo más visto

“Los mató directamente”: El desgarrador relato de tío de víctima de fatal atropello en Huechuraba

Jorge Berríos, familiar de uno de los jóvenes que murió durante la madrugada en Huechuraba, descartó que se tratara de un accidente y aseguró que el conductor "se subió a la vereda" buscando arrollarlo.

07/02/2026

Antes y después: Otakin se la jugó con un cambio de look completo y desató reacciones

"Entró papa congelada y salió papa frita natural", comentó un usuario ante el radical cambio en su corte de cabello y barba,

07/02/2026

Eran dos matrimonios: Revelan detalles de las víctimas de la tragedia del Estuario de Reloncaví

El sobreviviente sería hermano de una de las fallecidas en el accidente, en el cual también perdió a su esposa y su cuñado.

07/02/2026

Bono útiles escolares 2026: Consulta si tu hijo recibe el kit y cuándo se entrega

Para obtener el beneficio del Programa Útiles Escolares no es necesario postular, ya que se entrega a los estudiantes que cumplan con algunos requisitos.

07/02/2026