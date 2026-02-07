Incendio afecta laboratorio químico en Facultad de Veterinaria de la Universidad de Chile - Chilevisión

La emergencia consumió por completo la instalación. Más de 10 compañías de bomberos trabajaron al interior del recinto combatiendo la propagación de las llamas.

Durante la tarde de este sábado se reportó un incendio al interior de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Chile.

Personal de bomberos llegó hasta el recinto ubicado en la comuna de La Pintana para combatir la emergencia estructural.

De acuerdo a información preliminar, las llamas se habrían originado en uno de los laboratorios químicos del recinto.

Incendio afecta laboratorio en facultad de la Universidad de Chile

Según informó personal de bomberos, al momento de iniciarse el incendio no se encontraba ninguna persona al interior del recinto.

Asimismo, detallaron que al interior del lugar se almacenaban diversos químicos que podrían haber potenciado la propagación de las llamas.

Finalmente, el coronel a cargo agregó que se procedió a la evacuación de todo el personal de turno y descartó que existieran heridos.