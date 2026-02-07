Luto en el rock: muere Brad Arnold, la voz de 3 Doors Down, a los 47 años - Chilevisión

La información fue confirmada por la propia banda mediante un comunicado difundido en sus redes sociales. "Falleció pacíficamente, rodeado de sus seres queridos, tras su valiente batalla contra el cáncer", precisaron.

Durante la tarde de este sábado se reportó la muerte de Brad Arnold, vocalista y uno de los miembros fundadores de la banda estadounidense 3 Doors Down, a los 47 años.

La información fue confirmada por la propia agrupación mediante un comunicado a través de sus redes sociales, donde expresaron su pesar por la partida del cantante y destacaron su legado musical.

"Gracias Brad, tu amistad fue algo que llevaremos siempre muy cerca del corazón", añadieron en la publicación.

Quién era Brad Arnold, el vocalista de 3 Doors Down que falleció a sus 47 años

Brad Arnold fue el vocalista y uno de los fundadores de 3 Doors Down, banda estadounidense de rock alternativo formada en 1996 en Escatawpa, Mississippi, que alcanzó gran popularidad a comienzos de los años 2000.

El grupo se convirtió en un fenómeno global al inicio del siglo tras tener un sonido de rock accesible, con letras emotivas que los llevaron a tener una sólida base de seguidores en Estados Unidos y el resto del mundo.

Entre sus canciones más conocidas destacan “Kryptonite”, su sencillo debut que los lanzó a la fama, y “Here Without You”, una de las baladas más exitosas del rock de la década.