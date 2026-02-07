 Luto en el rock: muere Brad Arnold, la voz de 3 Doors Down, a los 47 años - Chilevisión
Minuto a minuto
Alerta por aumento de rescates en playas chilenas: expertos entregan recomendaciones para bañistas Incendio afecta laboratorio químico en Facultad de Veterinaria de la Universidad de Chile Largo historial de violencia: Quién es el jinete condenado a 20 años de cárcel por femicidio Emergencia aérea en Quillota: Avioneta sufrió accidente en despegue y se estrelló con pasajeros a bordo Eran dos matrimonios: Revelan detalles de las víctimas de la tragedia del Estuario de Reloncaví
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
07/02/2026 17:40

Luto en el rock: muere Brad Arnold, la voz de 3 Doors Down, a los 47 años

La información fue confirmada por la propia banda mediante un comunicado difundido en sus redes sociales. "Falleció pacíficamente, rodeado de sus seres queridos, tras su valiente batalla contra el cáncer", precisaron. 

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este sábado se reportó la muerte de Brad Arnold, vocalista y uno de los miembros fundadores de la banda estadounidense 3 Doors Down, a los 47 años.

La información fue confirmada por la propia agrupación mediante un comunicado a través de sus redes sociales, donde expresaron su pesar por la partida del cantante y destacaron su legado musical.

"Gracias Brad, tu amistad fue algo que llevaremos siempre muy cerca del corazón", añadieron en la publicación. 

Quién era Brad Arnold, el vocalista de 3 Doors Down que falleció a sus 47 años

Brad Arnold fue el vocalista y uno de los fundadores de 3 Doors Down, banda estadounidense de rock alternativo formada en 1996 en Escatawpa, Mississippi, que alcanzó gran popularidad a comienzos de los años 2000.

El grupo se convirtió en un fenómeno global al inicio del siglo tras tener un sonido de rock accesible, con letras emotivas que los llevaron a tener una sólida base de seguidores en Estados Unidos y el resto del mundo.

Entre sus canciones más conocidas destacan “Kryptonite”, su sencillo debut que los lanzó a la fama, y “Here Without You”, una de las baladas más exitosas del rock de la década.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono útiles escolares 2026: Consulta si tu hijo recibe el kit y cuándo se entrega

Lo último

Lo más visto

“Los mató directamente”: El desgarrador relato de tío de víctima de fatal atropello en Huechuraba

Jorge Berríos, familiar de uno de los jóvenes que murió durante la madrugada en Huechuraba, descartó que se tratara de un accidente y aseguró que el conductor "se subió a la vereda" buscando arrollarlo.

07/02/2026

Antes y después: Otakin se la jugó con un cambio de look completo y desató reacciones

"Entró papa congelada y salió papa frita natural", comentó un usuario ante el radical cambio en su corte de cabello y barba,

07/02/2026

Eran dos matrimonios: Revelan detalles de las víctimas de la tragedia del Estuario de Reloncaví

El sobreviviente sería hermano de una de las fallecidas en el accidente, en el cual también perdió a su esposa y su cuñado.

07/02/2026

Bono útiles escolares 2026: Consulta si tu hijo recibe el kit y cuándo se entrega

Para obtener el beneficio del Programa Útiles Escolares no es necesario postular, ya que se entrega a los estudiantes que cumplan con algunos requisitos.

07/02/2026