“Han sido días muy...”: Cony Capelli sorprendió de vacaciones tras sensible salida de Fiebre de Baile - Chilevisión

La bailarina utilizó su cuenta de Instagram para comunicarse con sus seguidores y hablar de su estado actual tras su polémica salida del estelar de baile a solo días de la final.

Cony Capelli sorprendió en redes sociales tras anunciar que se fue de vacaciones y que tomará distancia de la exposición pública en los próximos días.

A través de su cuenta de Instagram, la ganadora del primer Gran Hermano habló del momento personal que atraviesa tras abandonar Fiebre de Baile a días de la final.

"Han sido días muy álgidos emocionalmente", reflexionó en la historia que compartió con sus seguidores.

Cony Capelli sorprende en redes durante vacaciones en México

La bailarina, que se encuentra de viaje en Cancún, comenzó hablando de sus "ricas y merecidas vacaciones", para luego detallar su estado actual.

"Estoy como en plan de desconectarme un poco", reconoció.

Finalmente, utilizó el espacio digital para entregar un mensaje a su comunidad de fans que le han enviado mensajes de apoyo en las últimas semanas.

"Quiero agradecer todo ese cariño que me han dado, ha sido primordial en estos días. A mis conistas las quiero y los quiero mucho", finalizó sin entregar mayores detalles de lo que viene en su vida.