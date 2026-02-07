 “Disculpas por la vibra tan fea”: El desahogo de Eskarcita en redes tras perder vuelo - Chilevisión
07/02/2026 15:50

“Disculpas por la vibra tan fea”: El desahogo de Eskarcita en redes tras perder vuelo

La influencer relató en su Instagram los detalles de su mañana para el olvido mientras intenta llegar a TalTal. "Al destino no sé qué le está pasando conmigo el día de hoy", comentó.

Publicado por CHV Noticias

A través de redes sociales, Eskarcita publicó un video desahogándose por las complicaciones que tuvo durante un viaje a Taltal, en la región de Antofagasta.

La influencer debía trasladarse hasta la ciudad costera con motivo de un evento en el que participaría. Sin embargo, sufrió varios contratiempos que frustraron sus planes.

En sus historias de Instagram, la joven partió su descargo con un mensaje: "Pido disculpas de antemano por la vibra tan fea que ando trayendo, de verdad, estoy como podrida".

Según contó, todo comenzó luego de que perdiera su vuelo en avión, pese a que estaba todo en orden e iba a tiempo.

"Gastón (Julitroz) me llevaba a la hora al aeropuerto, todo bien, un vuelo a las seis de la mañana, dormí dos horas, salí de mi casa como a las 4:30, cag... igual. No fue suficiente", comenzó relatando.

Una inesperada demora provocó no solo que desperdiciara el boleto de avión, sino que también se quedara sin el transfer hacia Taltal: "Al destino no sé qué le está pasando conmigo el día de hoy".

Al quedar varada en el terminal aéreo, Eskarcita se desplazó hacia una estación de buses buscando un nuevo método de transporte, pero tampoco tuvo suerte: "Estoy viendo por mi cuenta cómo irme, son como tres horas hacia allá".

"¿Qué hago yo en todo este rato?", preguntó a sus seguidores, añadiendo más elementos que hacen la situación aún peor. "Dormí dos horas y otra toda doblada en el avión; aparte, ni siquiera habría baño en el terminal", lanzó.

