“Escapando...”: Eskarcita prepara cambio de hogar y lanza ácida broma sobre edificio viral - Chilevisión

05/10/2025 10:07

“Escapando...”: Eskarcita prepara cambio de hogar y lanza ácida broma sobre edificio viral

La joven vive en un edificio que se hizo viral en la comuna de La Florida tras ser promocionado por una serie de influencers, pero también tuvo múltiples reclamos de residentes por cobros excesivos, desperfectos, cortes de luz, entre otros.

Durante la tarde de este sábado, Eskarcita anunció que se encuentra en busca de un nuevo lugar donde vivir y lanzó una ácida broma sobre su residencia actual, en el edificio viral de influencers.

El inmueble se ubica en la comuna de La Florida y ganó popularidad gracias a la publicidad que realizaron una serie de influencers; sin embargo, en el último tiempo se masificaron las denuncias por cobros excesivos, desperfectos en las instalaciones, cortes de agua y luz, entre otros.

¿Qué dijo Eskarcita?

"Día de visitas a deptos", declaró la joven en su cuenta de Instagram, acompañada de una fotografía donde se encuentra en la calle y en las reacciones a dicha publicación sus seguidores señalaron: "¿Te vas del edificio más funado de Chile?" y "el edificio más viral y funado".

Minutos más tarde, la joven publicó una imagen que señala: "Y si el barco se hunde, lo volvemos submarino porque aquí podemos con todo" y agregó: "yo escapando del edificio viral jajajajá broma".

Eskarcita no volvió a referirse al tema, pero su salida de dicho inmueble se suma al reclamo del influencer David Montoya, quien hace unas semanas también buscó otra residencia y declaró: "Aparte de caro, puras malas gestiones, llevamos una semana con el agua que sale amarilla para ducharnos".

Revisa las publicaciones de Instagram:

