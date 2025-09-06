¿Publicidad engañosa? Este es el criticado edificio viral promocionado por influencers - Chilevisión

El inmueble, ubicado a pasos del Estadio Monumental, ha recibido una serie de denuncias por cobros excesivos, desperfectos, cortes de luz, agua y problemas con la administración.

En los últimos días han surgido múltiples denuncias sobre un edificio viral en La Florida, el que es conocido por ser promocionado por varios influencers en redes sociales.

Entre los reclamos más recurrentes destacan cobros excesivos, cortes de luz, agua sucia, filtraciones, humedad y deficiencias en la administración del inmueble.

Además, los vecinos denuncian que la seguridad del edificio se ha visto comprometida. Ubicado a pocos pasos del Estadio Monumental, el inmueble recibe frecuentemente visitas no autorizadas de barristas de Colo Colo, quienes según relatos y registros de los residentes, suben a la terraza e incluso “entran a la mala”.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Sumado a esto, los habitantes aseguran que cada vez que intentan exponer estos problemas en redes sociales, sus comentarios son eliminados.

La situación ha sido tal que incluso algunos influencers que promovieron el edificio decidieron mudarse.

David Montoya, creador de contenido que vivió allí, comentó en Instagram: "La etapa de vivir aquí recomiendo saltársela, aparte de caro puras malas gestiones, llevamos una semana con el agua que sale amarilla para ducharnos".

Hasta el momento, la administración del edificio no se ha pronunciado sobre los reclamos.

Revive ACÁ las denuncias contra el edificio viral en Plan Perfecto.