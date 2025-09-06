 ¿Publicidad engañosa? Este es el criticado edificio viral promocionado por influencers - Chilevisión
Minuto a minuto
Fiscalía solicita sobreseer al presidente Boric por contratación de abogado con dinero fiscal Minsal decretó alerta alimentaria por tóxina en popular marca de harina de maíz Sismo de magnitud 4.5 despertó a los habitantes de Antofagasta: Revisa su epicentro Productora presentó querella contra Arturo Vidal por fallido documental: Habrían pagado 96 mil dólares Red de bots: Las eventuales penas que podrían arriesgar quienes están detrás del “hate” político
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
06/09/2025 10:15

¿Publicidad engañosa? Este es el criticado edificio viral promocionado por influencers

El inmueble, ubicado a pasos del Estadio Monumental, ha recibido una serie de denuncias por cobros excesivos, desperfectos, cortes de luz, agua y problemas con la administración.

Publicado por Gabriela Valdés

En los últimos días han surgido múltiples denuncias sobre un edificio viral en La Florida, el que es conocido por ser promocionado por varios influencers en redes sociales.

Entre los reclamos más recurrentes destacan cobros excesivos, cortes de luz, agua sucia, filtraciones, humedad y deficiencias en la administración del inmueble.

Además, los vecinos denuncian que la seguridad del edificio se ha visto comprometida. Ubicado a pocos pasos del Estadio Monumental, el inmueble recibe frecuentemente visitas no autorizadas de barristas de Colo Colo, quienes según relatos y registros de los residentes, suben a la terraza e incluso “entran a la mala”.

Sumado a esto, los habitantes aseguran que cada vez que intentan exponer estos problemas en redes sociales, sus comentarios son eliminados.

La situación ha sido tal que incluso algunos influencers que promovieron el edificio decidieron mudarse.

David Montoya, creador de contenido que vivió allí, comentó en Instagram: "La etapa de vivir aquí recomiendo saltársela, aparte de caro puras malas gestiones, llevamos una semana con el agua que sale amarilla para ducharnos".

Hasta el momento, la administración del edificio no se ha pronunciado sobre los reclamos.

Revive ACÁ las denuncias contra el edificio viral en Plan Perfecto.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Lo último

Lo más visto

“Bailando en ropa interior...”: Denunciante de Maripán expuso chats y respondió a Natalia Casas

"No voy a admitir que se digan mentiras sobre mí (...) La información que entrega es falsa", aseguró Saray Mercado, quien hizo una extensa publicación donde desmiente todas las acusaciones de Natalia Casas Cordero.

06/09/2025

Pablo Chill-e impactó con radical cambio de look: “Yo ya pasé un ciclo”

El artista se despidió de sus icónicos dreadlocks y apostó por un look de cabello corto, decisión que forma parte de una etapa de transformación en su vida personal.

06/09/2025

“Que la vergüenza...”: Pedro Campos envió mensaje tras sobreseimiento definitivo de Cristián Campos

El intérprete fue hasta sus historias en la red social Instagram para publicar un escueto mensaje, luego del rechazo de la Corte Suprema al recurso presentado por el abogado de Raffaella di Girolamo.

05/09/2025

“Mi hijo no es un don nadie”: Tachuela Chico respondió a la arremetida de su hermano contra Pastelito

Agustín Maluenda padre e hijo visitaron los estudios de Podemos Hablar para referirse, entre otras cosas, al altercado que se produjo hace uos días entre “Tachuela Grande” a “Microbio Caluga”.

05/09/2025