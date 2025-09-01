 Cronología de otra muerte en el Estadio Monumental: Hincha perdió la vida durante el Superclásico - Chilevisión
01/09/2025 09:43

Cronología de otra muerte en el Estadio Monumental: Hincha perdió la vida durante el Superclásico

Minutos antes del inicio del partido entre Colo Colo y Universidad de Chile, un fanático albo cayó desde uno de los techos y se golpeó la cabeza, hecho que terminó siendo fatal.

Este domingo, durante la edición 198 del Superclásico donde Colo Colo venció a Universidad de Chile, se produjo una nueva tragedia en el Estadio Monumental. 

Un hincha del Cacique, de 31 años, perdió la vida tras caer desde uno de los techos del recinto de Macul cuando intentaba pasar desde un sector a otro. 

Cronología de la muerte de hincha en el Superclásico

  • Minutos antes del inicio del partido, una persona cae desde el techo del Estadio Monumental cuando intentaba pasar del sector Galvarino a Cordillera. 
  • El hombre cayó desde una considerable altura y sufrió severas lesiones en la cabeza.
  • La víctima intentó ser rehabilitada y fue traslada de urgencia al Hospital La Florida Dra. Eloísa Díaz, donde se constató su fallecimiento. 

¿Qué dijeron las autoridades sobre el trágico hecho?

Desde Fiscalía señalaron que en el lugar se constituyó personal del OS9 y Labocar de Carabineros, donde se realizaron diligencias investigativas y se verificó el lugar concreto y exacto donde ocurrieron los hechos. 

Mientras que Gonzalo Durán, delegado presidencial de la región Metropolitana, señaló: "Todos los esfuerzos institucionales que hacemos para resguardar la seguridad de los eventos de estas características tienen que ir de la mano con responsabilidad y el autocuidado. Se trata de una persona que intentó desplazarse por un lugar no habilitado, subiéndose a una cornisa y desplazándose por un lugar que no lo permitía".  

Aníbal Mosa explicó por qué no se suspendió el partido 

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, explicó por qué no se suspendió el partido tras la muerte del simpatizante albo. 

"Se constituyó una comisión de emergencia en nuestras oficinas, donde estaba el general de Carabineros, el Fiscal, la Delegación y gente de la U. Allí se nos comunica la decisión de seguir el partido, porque evacuar a 40 mil personas iba a ser peligroso". 

"Nosotros lo que hicimos fue acatar la decisión que tomó Carabineros", agregó el dirigente. 

