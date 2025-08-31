Colo Colo gana con lo mínimo a la U en un accidentado Superclásico en el Monumental - Chilevisión

La edición número 198 del Superclásico del fútbol chileno tuvo dueño: Colo Colo derrotó 1-0 a Universidad de Chile en el Estadio Monumental, en un partido marcado por la temprana expulsión azul y por el único gol de Vicente Pizarro en la recta final.

El encuentro comenzó con tensión y pocas llegadas. A los 9 minutos, Felipe Salomoni probó con un remate que exigió a Cristóbal Campos, enviando la pelota al tiro de esquina. Poco después, el albo Alexander Correa recibió amarilla tras una falta sobre Matías Zaldivia.

El trámite se volvió aún más complejo para la U a los 30’, cuando Franco Calderón vio la tarjeta roja directa, dejando a su equipo con diez. Antes del descanso, también fueron amonestados Esteban Pavez y Víctor Villagra.

En el arranque del complemento, Darío Osorio y Vicente Pizarro generaron peligro, aunque sin éxito. La resistencia azul duró hasta el minuto 81, cuando Pizarro encontró el espacio para anotar el único tanto de la tarde y desatar la alegría en Macul.

En los descuentos, la U intentó rescatar al menos un punto, pero la falta de precisión en el último toque mantuvo la ventaja alba hasta el pitazo final.

El triunfo, sin embargo, quedó opacado por una tragedia: un hincha de Colo Colo murió tras caer desde altura al intentar trasladarse de un sector del estadio a otro.