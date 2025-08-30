Colo Colo elige a Fernando Ortiz como su nuevo DT: Debutará en la Supercopa frente a la U - Chilevisión

Tras una semana marcada por reuniones virtuales y extensas conversaciones, Colo Colo definió a su nuevo entrenador: el argentino Fernando Ortiz, de 47 años. La concesionaria Blanco y Negro aprobó de forma unánime su llegada en la sesión extraordinaria realizada este sábado.

Fernando Ortiz llegará a la banca de Colo Colo con un vínculo que lo mantendrá en Macul hasta diciembre de 2026. Su contrato contempla un pago anual cercano a los 960 mil dólares (unos $912 millones), monto que incluye a su cuerpo técnico y que se traduce en 80 mil mensuales (alrededor de $76 millones).

Aunque la cifra ya fue acordada, en la dirigencia todavía deben cerrarse cláusulas específicas del acuerdo, las cuales —según señalan desde el club— no representan un obstáculo para la oficialización. Con todo, el salario del argentino será menos de la mitad de lo que percibía Jorge Almirón tras extender su permanencia a comienzos de este año.

La firma definitiva debería concretarse en los próximos días, lo que le permitirá a Ortiz enfocarse en su estreno oficial al mando del “Cacique”: la final de la Supercopa contra Universidad de Chile, programada para el 14 de septiembre.

El magro registro de Fernando Ortiz en Santos Laguna

Fernando Ortiz tuvo su última experiencia como director técnico en Santos Laguna, equipo del fútbol mexicano, del que se desvinculó apenas cuatro meses después de asumir debido a los malos resultados.

Durante su paso por el club, dirigió 17 encuentros, logrando apenas dos triunfos, un empate y sufriendo 14 derrotas, cifra que generó frustración entre los aficionados y terminó por precipitar su salida.

Nacido en Corral de Bustos, Argentina en diciembre de 1977, el Tano fue un reconocido defensa que pasó por Boca Juniors, San Lorenzo, América de México, Vélez Sarsfield y Racing.

En tanto, su carrera como entrenador incluye pasos por Sol de América de Paraguay, Sportivo Luqueño, América de México, Monterrey y el mencionado Santos.