¿Vuelve a colocarse el buzo? Claudio Borghi alzó la voz ante rumores que lo vinculan a Boca - Chilevisión

El ex entrenador de Colo Colo y la Selección Chilena, Claudio Borghi, alzó la voz ante las especulaciones de un supuesto regreso a Boca Juniors.

Medios partidarios aseguraron que el Bichi es una de las opciones para asumir un cargo en el Xeneize, esta vez como director deportivo o asesor del presidente Juan Román Riquelme.

En su rol de panelista en ESPN, el argentino abordó los rumores y comentó: "Se habló a la salida de algunas personas que están asesorando al club, y se mencionó que mi nombre podría estar dentro de las opciones, pero no hay nada definido".

En ese punto, el trasandino descartó que sea para dirigir a Boca, aclarando que "lo que se ha comentado tiene más que ver con un rol de asesor, similar al que tengo hoy en Argentinos Juniors".

Claudio Borghi reconoce que quiere volver a dirigir

Adicionalmente, Borghi confirmó que pretende volver a colocarse el buzo de DT próximamente. "Me gustaría y está en mis planes volver a dirigir, pero después de unos años no puedo empezar con Boca", señaló.

"A mí me gustaría dirigir, pero con un proyecto que no tenga que ver con cuatro o cinco partidos. Siempre digo que no hay mejor situación que formar un plantel. Si el plantel está formado no me interesa, porque hay muchos jugadores que no me interesa dirigir", agregó.

Finalmente, el Bichi no se olvidó de Los Albos y afirmó que "Colo Colo es Boca en presión, tengo que tener una experiencia antes".