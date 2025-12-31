Messi tendrá que esperar: Giorgian de Arrascaeta golpea la mesa y es el nuevo Rey de América - Chilevisión

El uruguayo Giorgian de Arrascaeta se convirtió en el nuevo Rey de América, distinción que se otorga al mejor jugador del continente.

El volante del Flamengo arrasó en la edición 2025 del galardón que entrega el diario El País, quedándose con el 62,8% de los votos.

Pese a que asomaba como favorito, Lionel Messi solamente rescató el 14,8% de los sufragios de los periodistas y terminó en el segundo lugar.

Con esto, el charrúa consagró un extraordinario año en el que fue figura del Mengao campeón del Brasileirao y la Copa Libertadores, además de llegar a la final de la Copa Intercontinental con el PSG.

El tercer lugar lo ocupó Adrián "Maravilla" Martínez, delantero de gran temporada en Racing que obtuvo un 5%.

La elección del mediocampista de 31 años pone fin a una hegemonía de ocho ediciones entre argentinos y brasileños. El último en imponerse fuera de estas dos nacionalidades fue el colombiano Miguel Borja, que militaba en Atlético Nacional, el 2016.

Erick Pulgar aparece en el once ideal de América

El matutino también dio a conocer el once ideal de América, con Erick Pulgar tomando un lugar en la mitad de la cancha.

La formación fue votada de esta manera: Agustín Rossi; Danilo, Gustavo Gómez, Leo Pereira; Guillermo Varela, Santiago Sosa, Pulgar, De Arrascaeta; José Manuel López, Martínez y Messi.