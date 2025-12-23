Hermana de Lionel Messi sufre accidente automovilístico en Miami: Deberá postergar su matrimonio - Chilevisión

María Sol Messi, hermana de Lionel Messi, sufrió un accidente de tránsito en las últimas horas en Miami, Estados Unidos.

De acuerdo a lo informado por América TV, la diseñadora de profesión se descompensó mientras manejaba y terminó impactando su vehículo contra una pared.

A raíz de esto, la joven sufrió la fractura de dos vértebras, una lesión en la muñeca y el talón y algunas quemaduras, aunque las heridas no son de gravedad y se encuentra totalmente estable.

Hermana de Lionel Messi suspende su boda tras accidente de tránsito

Esta situación obligó a María Sol Messi a suspender su matrimonio programado para el 3 de enero, donde se iba a casar con Julián "Tuli" Arellano.

La familia informó al citado medio que la recuperación será en Rosario, Argentina, la que en principio se prolongará por varios meses.

El accidente se produjo horas después de que se conocieran detalles de la boda con su pareja, un entrenador de fútbol que se desempeña en el Inter Miami.

Actualmente, Arellano forma parte de la Sub 19 de Las Garzas, ciudad a la que se mudó tras el arribo de La Pulga a mediados del 2023.

Por su parte, María Sol es empresaria y se dedica a la confección de bikinis, los que son promocionados por influencers de Estados Unidos y Argentina.