Marcelo Ríos grita a los cuatro vientos su nuevo amor y hace inesperada confesión: “A escondidas” - Chilevisión

Marcelo Ríos alzó la voz y confirmó su romance con Tamara Cornejo, hija del histórico ex tenista nacional y comentarista, Patricio Cornejo.

Tras ser vinculado con Vanessa Bourgeois a fines del 2025, el Chino rompió el silencio y le dedicó un romántico posteo a su nueva pareja.

En sus redes sociales, el ex número uno del mundo decidió subir una publicación "para que recuerdes cómo empezó nuestra historia".

El romántico posteo de Marcelo Ríos a Tamara Cornejo

El otrora tenista comenzó: "Que hermosura de mujer en todo sentido. Finalmente juntos otra vez, nunca me olvidaré esas miraditas ingenuas y sin maldad".

"De esas idas a comprar los dos solos, pero llenas de cariño y quizás un poquito de algo más, de nuestro primer beso con tanto amor", agregó.

En ese punto, Ríos le escribió a Cornejo y realizó una llamativa confesión. "Tamita, eres la más tierna y leal persona que he conocido y ojalá nunca cambies", señaló.

"Tanto tiempo duro esto; que hoy lo que tenemos no quiero que termine nunca, nos quisimos a escondidas muchos años y increíblemente hoy podemos estar juntos", añadió.

Finalmente, el ex deportista anticipó que algún día "contaré esta historia de amor que empezó hace más de 20 años y quizás me quedo corto. Te amo, Tamita".

Mira el posteo acá