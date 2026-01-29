“Giocatore”: La icónica frase que mencionaba padre de Tamara Cornejo, nueva pareja de Marcelo Ríos - Chilevisión

Marcelo Ríos se está dando una nueva oportunidad en el amor. El Chino confirmó que inició un romance con Tamara Cornejo, hija del recordado ex tenista nacional, Patricio Cornejo.

El ex número uno del mundo dio que hablar hace algunas semanas por salir con la influencer Vanessa Bourgeois, pero todo eso parece haber quedado en el pasado.

Ahora, el otrora deportista radicado en Estados Unidos está en pareja con la heredera del recordado comentarista, quien tenía patentada una particular frase.

Patricio Cornejo, el nuevo suegro de Marcelo Ríos

El otrora seleccionado de Copa Davis comentó en televisión varios partidos de Ríos a fines de la década del 90. En ese periodo, el chileno deslumbraba al planeta.

Al momento de lucirse con su talento, Patricio Cornejo gritaba frente al microfóno: "Grande giocatore", que en español significa: "Gran jugador".

La relación entre el Chino y la hija del recordado ex tenista habría comenzado hace algunas semanas, aunque todo indica que se conocen desde hace varios años.

Tamara Cornejo es periodista de profesión y se especializa en el área de marketing digital, trabajando para diversas empresas con sus estrategias.