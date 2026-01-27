Reconocido actor internacional no escondió su admiración por Marcelo Ríos: “Un crack total” - Chilevisión

Ricardo Darín, reconocido actor argentino, sorprendió al hablar de su fanatismo del tenis y de su admiración por Marcelo Ríos.

En entrevista con ESPN, el artista fue consultado por diferentes leyendas de este deporte, entre los que se le mencionó a figuras de la talla de Andre Agassi, Rafael Nadal, Roger Federer y el Chino.

Al momento de evaluar al chileno, el productor de cine no ocultó su admiración. "Qué pedazo de jugador, qué talento. Es un crack total", señaló.

Consultado sobre Federer, el intérprete aseguró es que es "la belleza y el buen gusto aplicado al tenis", destacando su extraordinaria carrera.

Darín es uno de los actores más relevantes de Hispanoamérica, siendo reconocido por sus papeles en la serie El Eternauta y las películas Luna de Avellaneda y El secreto de sus ojos.

Este último filme ganó un Oscar el 2010 a Mejor Película Extranjera, consiguiendo uno de los hitos más importantes en el ámbito cultural de Argentina.