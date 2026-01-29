Jannik Sinner vs Novak Djokovic: Dónde ver EN VIVO y ONLINE semifinal Australian Open - Chilevisión

Jannik Sinner (2°) y Novak Djokovic (4°) paralizan el mundo, chocando este viernes por la segunda semifinal del Australian Open.

El italiano ha tenido una gran campaña en el primer Grand Slam de la temporada, llegando a este encuentro luego de vencer en sets corridos a Luciano Darderi (25°) y Ben Shelton (7°).

Por su parte, el legendario serbio quiere meterse en una nueva final del emblemático torneo océanico, el que ganó por última vez el 2023.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Jannik Sinner vs Novak Djokovic?

El partido de Jannik Sinner ante Novak Djokovic, válido por la semifinal del Australian Open, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Además, la plataforma de streaming Disney + también emitirá este esperado encuentro de manera online. Para verlo, debes ingresar con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Sinner y Djokovic por el Australian Open

El compromiso del nacido en San Candido contra el legendario ex número 1 del mundo inicia a las 5:30 horas de Chile de este viernes 30 de enero.

El escenario en esta ocasión es el Rod Laver Arena de Melbourne, estadio en el que se esperan más de 14 mil espectadores.

Historial de enfrentamientos entre Jannik Sinner y Novak Djokovic

Este será el undécimo enfrentamiento de Sinner con Djokovic, con el italiano comandando el historial por 6-4.