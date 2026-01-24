UFC 324 | Gaethje vs Pimblett: Horarios en Chile y cómo ver en vivo la esperada cartelera - Chilevisión

Este sábado 24 de enero y en T-Mobile Arena de la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, se realizará el esperado evento UFC 324, primera cartelera de 2026.

La pelea estelar la animarán Justin Gaethje y Paddy Pimblett, quienes lucharán por el título interino del peso ligero luego de la ausencia prolongada del campeón Ilia Topuria por temas personales.

En la previa este combate aparece como muy parejo y no hay un favorito claro, ya que se miden el cuarto contra el quinto del ranking de dicha división.

Además, el evento también destaca por otras atractivas peleas como son la de Sean O'Malley vs Song Yadong (peso gallo) y Natalia Silva vs Rose Namajunas (peso mosca femenino).

¿Cuándo es y horarios del UFC 324?

Esta nueva cartelera numerada comenzará con sus primeros combates a las 19:00 horas de Chile, mientras que la cartera principal iniciará a las 23:00.

¿Dónde ver en vivo y online el UFC 324?

Este esperando evento marcará el inicio de un nuevo servicio de streaming, ya que se transmitirá en exclusiva por la plataforma Paramount+.

Cartelera completa del UFC 324

Peleas estelares (desde las 23:00 horas)

Justin Gaethje (4) vs Paddy Pimblett (5) (por el título interino de peso ligero)

Sean O'Malley (3) vs Song Yadong (5) (peso gallo)

Waldo Cortés Acosta (5) vs Derrick Lewis (8) (peso pesado)

Natalia Silva (2) vs Rose Namajunas (6) (peso mosca femenino)

Arnold Allen (6) vs Jean Silva (10) (peso pluma)

Peleas preliminares (desde las 21:00 horas)

Umar Nurmagomedov (2) vs Deiveson Figueiredo (6) (peso gallo)

Ateba Gautier vs Andrey Pulyaev (peso medio)

Nikita Krylov (13) vs Modestas Bukauskas (peso semipesado)

Alex Pérez (11) vs Charles Johnson (13) (peso mosca)

Peleas preliminares iniciales (desde las 19:00 horas)