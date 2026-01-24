UFC 324 | Gaethje vs Pimblett: Horarios en Chile y cómo ver en vivo la esperada cartelera - Chilevisión

El estadounidense y el inglés intentarán quedarse con el título interino del peso ligero para más adelante enfrentar al campeón Ilia Topuria.
Sábado 24 de enero de 2026 | 11:57
Este sábado 24 de enero y en T-Mobile Arena de la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, se realizará el esperado evento UFC 324, primera cartelera de 2026.
La pelea estelar la animarán Justin Gaethje y Paddy Pimblett, quienes lucharán por el título interino del peso ligero luego de la ausencia prolongada del campeón Ilia Topuria por temas personales.
En la previa este combate aparece como muy parejo y no hay un favorito claro, ya que se miden el cuarto contra el quinto del ranking de dicha división.
Además, el evento también destaca por otras atractivas peleas como son la de Sean O'Malley vs Song Yadong (peso gallo) y Natalia Silva vs Rose Namajunas (peso mosca femenino).
Esta nueva cartelera numerada comenzará con sus primeros combates a las 19:00 horas de Chile, mientras que la cartera principal iniciará a las 23:00.
Este esperando evento marcará el inicio de un nuevo servicio de streaming, ya que se transmitirá en exclusiva por la plataforma Paramount+.
Peleas estelares (desde las 23:00 horas)
Peleas preliminares (desde las 21:00 horas)
Peleas preliminares iniciales (desde las 19:00 horas)