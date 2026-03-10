A un paso del Top 10: Las Diablas lograron histórico ascenso en ranking FIH tras clasificar al Mundial - Chilevisión

La Selección Chilena de Hockey Césped Femenino logró un histórico ascenso en el ranking de la Federación Internacional de Hockey (FIH), luego de conseguir una épica clasificación al Mundial

Las Diablas pasaron del puesto 15° al 11°, el mejor lugar que ha obtenido nuestro país en esta disciplina en esta categoría.

El avance se dio por la obtención del Premundial disputado en el Parque Estadio Nacional, donde las nacionales se impusieron a Japón en semifinales y a Australia en la final.

Por si fuera poco, Chile se convirtió en la segunda mejor selección del contiente, superado solamente por Argentina que está segunda.

El primer lugar es para Países Bajos, mientras que el podio lo completa Bélgica, todos los ellos son regularmente protagonistas en citas planetarias y Juegos Olímpicos.