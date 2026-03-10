Remeros del Team Chile perdieron sus botes en incendio y ahora buscan ayuda para recuperarlos: Así puedes aportar - Chilevisión

Un grupo de remeros del Team Chile comenzó una campaña para recuperar sus botes personales, esto luego del voraz incendio que afectó las instalaciones del Comité Olímpico de Chile en Curauma a fines de febrero.

El siniestro provocó la pérdida de una gran cantidad de elementos que ocupaban los deportistas para sus entrenamientos y competencias.

A raíz de esto, algunos atletas están solicitando ayuda para costear sus botes personales, aclarando que el IND y el COCH están realizando los esfuerzos para recuperar los botes que necesitarán para su participación en las siguientes competencias.

¿Cómo ayudar al grupo de remeros del Team Chile?

Los interesados en aportar puede realizar su donación en la cuenta bancaria de Antonia Abraham, campeona panamericana y una de las afectadas por el incendio.

Sus datos son los siguientes:

Antonia Francisca Abraham Schussler

19.598.754-8

000099017570 (Cuenta corriente del Banco Santander)

antonia.abraham89@gmail.com

Además de Antonia y Melita Abraham, los atletas que solicitaron ayuda fueron Ignacio Abraham, Alfredo Abraham, César Abaroa, Nahuel Reyes y Josefa Vila.

Al respecto, Abaroa comentó "se quemaron muchísimos botes. La mayoría tenía un seguro, que eran de la Federación y ya están siendo repuestos por el Comité Olímpico y el IND, que se han portado un 7 con la Federación".

"Lo que estamos recaudando es para recuperar nuestros botes particulares que se quemaron, los cuales no contaban con seguro. La única manera de recuperarlos es con dinero nuestro y son muy costosos. Entonces, si podemos recaudar, aunque sea una parte, será de mucha ayuda".

El remero recalcó que la idea es tener los elementos "este año y preparar de la mejor forma posible una clasificación a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2028", añadiendo que este 2026 también se disputarán los Juegos Odesur.