“Años de esfuerzo”: El descargo de Melita Abraham tras incendio que destruyó botes del Team Chile - Chilevisión

Melita Abraham realizó un fuerte descargo luego del incendio que afectó a las instalaciones del Comité Olímpico de Chile en Curauma, hecho ocurrido el 28 de febrero pasado.

El siniestro destruyó los botes profesionales que ocupa la integrante del Team Chile junto a su hermana Antonia, campeonas panamericanas y representantes nacionales en los Juegos Olímpicos.

A una semana de la situación, la joven de 28 años publicó un video en el que reconoció estar afectada, revelando que perdió su bote personal.

Melita Abraham habla tras fatal incendio en Curauma

En un registro viralizado en TikTok, la atleta sostuvo que "ha pasado una semana y recién ahora como que me siento lista para hablarlo".

"Quiero hablarlo porque quiero visibilizar este tema. Ha sido súper difícil para nosotros seguir adelante, pero lo estamos haciendo. Toca justo la concentración en Portillo, en altura, para preparar las copas del mundo", señaló.

Junto con mencionar que en tres meses tienen una trascendental competencia oficial, Abraham afirmó que "es muy fácil hacer como que no pasa nada y meter todo debajo de la alfombra, pero las cosas no se solucionan así. Estamos atrasando un duelo y es eso".

"Hablo de 15 años de esfuerzo del remo chileno a base de resultados. Demostrar que somos uno de los deportes más exitosos en este país. Poco a poco comprando los mejores botes con los que competimos en Europa. Hoy ya no los tenemos", agregó.

Adicionalmente, la deportista sostuvo que actualmente solamente quedó un bote para su peso, aunque aclaró que "no es el mismo con el que competimos".

"Nos vamos a volver a levantar. El plan sigue intacto (...) No lo hago porque lo tengo que hacer. Lo hago porque lo quiero hacer, por mí, por respeto a mis sueños, a mis compañeros, a mi país, a mi equipo y a mi remo chileno", sentenció.

Mira el vide acá