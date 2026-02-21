Sebastián Endrestad cierra la actuación del Team Chile en los Juegos Olímpicos Milano-Cortina - Chilevisión

Durante la jornada de este sábado, el esquiador chileno Sebastián Endrestad fue el encargado de cerrar la participación del Team Chile en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

El deportista fue parte de la prueba de cross country sobre 50 kilómetros, una de las más demandantes del calendario olímpico en nieve.

Sin embargo, el representante nacional no logró finalizar el recorrido luego de quedar a una vuelta del líder, lo que marcó el final anticipado de su actuación.

Pese a ello, su registro oficial lo dejó en el puesto 56°, ubicándose como el penúltimo entre los competidores que participaron en la prueba.

Team Chile finaliza su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina

La carrera tuvo dominio absoluto de Noruega, con el oro para Johannes Klaebo, seguido por Martin Nyenget con la plata y Emil Iversen con el bronce.

Así, el Team Chile finaliza su participación en Italia, con un balance prometedor en diversas disciplinas: Matilde Schwencke, 27.ª en descenso femenino, Stephanie Joffroy, puesto 21.º del esquí cross femenino.

Y Tomás Holscher, quien en su debut olímpico, con solo 18 años, logró ubicarse dentro del Top 25 y Top 30 en slalom gigante y slalom del esquí alpino.