Los puedes ver GRATIS por Chilevisión: El calendario del Team Chile en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 - Chilevisión

El Team Chile continúa dándolo todo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, sacando la cara por el deporte nacional.

Si bien algunos de nuestros atletas ya se estrenaron en la esperada cita, todavía queda muchísima acción de cara al cierre del evento.

Por ejemplo, el próximo jueves 12 de febrero será el turno de Matilde Schwencke, quien disputará el esquí alpino Súper Gigante a primera hora.

En tanto, Sebastián Endrestad, que ya estuvo en dos competencias de este nivel, irá nuevamente a la pista en el cross country de 10 kilómetros Intervalo.

A ellos se suman Tomás Holshcer, de solamente 18 años, y Stephanie Joffroy, atleta que está por tercera vez en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

El joven dejará todo en el slalom del esquí alpino, mientras que Joffroy dará pelea en la qualy del ski cross el sábado 21 de este mes.

Programación del Team Chile en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Jueves 12 de febrero:

Matilde Schwencke en esquí alpino - Súper Gigante: 7:30 horas.

VIernes 13 de febrero:

Sebastián Endrestad en cross country - 10K Intervalo: 7:45 horas.

Sábado 14 de febrero:

Tomás Holshcer e squí alpino - Slalom Gigante: 6:00 horas.

Lunes 16 de febrero:

Tomás Holshcer en esquí alpino – Slalom: 6:00 horas.

Viernes 20 de febrero:

Stephanie Joffroy en ski cross – Qualy: 6:00 horas.

Sábado 21 de febrero:

Sebastián Endrestad en cross country – 50 km: 7:00 horas.

¿Dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 los podrás ver por Chilevisión, señal en la que encontrarás una completa cobertura en todas su plataformas.

Adicionalmente, la App MiCHV te llevará totalmente gratis este gran evento.