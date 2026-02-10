Dándolo todo: Sebastián Endrestad vio acción en el sprint del cross country de los JJOO de Invierno - Chilevisión

Sigue la acción para el Team Chile en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina, con Sebastián Endrestad volviendo a la pista.

El chileno finalizó 86° en el sprint del cross country masculino, prueba realizada a primera hora este martes 10 de febrero.

En una exigente disciplina, el nacional entregó todo y pudo remar algunos escalones entre los 95 participantes, aunque no pudo clasificar a la próxima fase.

El fondista completó los 1,5 kilómetros en 3:43.31, quedando lejos de los 3:07.37 del ganador de la jornada, el noruego Johannes Klaebo.

Ahora, Endrestad se tomará un breve descanso para volver a la pista el viernes 13 de febrero, día en que competirá en la salida masiva de 10k con intervalos.

¿Dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 los podrás ver por Chilevisión, señal en la que encontrarás una completa cobertura en todas su plataformas.