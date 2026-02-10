“El mayor error”: Medallista de Juegos Olímpicos de Invierno rompe en llanto y confiesa infidelidad - Chilevisión

Sturla Holm Laegreid, reconocido atleta noruego, causó revuelo al hacer una inusal confesión tras obtener el bronce en la prueba individual del biatlón en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

Al ser consultado por sus sentimientos por quedar en tercer lugar en el podio, el deportista no pudo contener las lágrimas y reveló haber cometido "el mayor error" de su vida.

La confesión de Sturla Holm Laegreid

Acongojado, el medallista agradeció a todos quienes lo ayudaron luego de completar la prueba individual de 20 kilómetros que mezcla tiro y esquí de fondo. Sin embargo, añadió un particular comentario en plena transmisión oficial.

"Hay alguien con la que quiero compartir la medalla que quizás no me esté viendo hoy. Hace seis meses conocí a la mujer de mi vida. La persona más guapa y la mejor persona del mundo", expresó.

"Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida: le fui infiel", añadió el deportista de 28 años.

Laegreid aclaró que ya le había confesado este engaño a la mujer aludida hace una semana atrás., remarcando que "han sido las peores semanas de mi vida. Tenía una medalla de oro en la vida y muchos me ven ahora de una manera diferente".

A nivel deportivo, el noruego fue superado en la prueba por su compatriota Johan-Olav Botn (oro) y por el francés Eric Perrot (plata).