Estrella del esquí alpino Lindsey Vonn reaparece tras sufrir caída en los Juegos Olímpicos de Invierno - Chilevisión

Lindsey Vonn, leyenda estadounidense del esquí alpino, hizo su primera declaración pública luego de su aparatosa caída el pasado domingo en el descenso femenino de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026.

La deportista de 41 años sufrió un tremendo impacto, acompañada de una lesión en la rodilla, a solamente 11 segundos de empezar la bajada, por lo que requirió evacuación en helicóptero.

El preocupante momento sucedió posterior a un salto en los primeros metros de la prueba, generando alarmas debido a que la norteamericana ya contaba con una reciente rotura de ligamento cruzado en la rodilla izquierda y titanio en la derecha.

La declaración de Lindsey Vonn tras caída en Milano-Cortina

A través de su cuenta de Instagram, Vonn compartió un comunicado que partió con un tono reflexivo: "Mi sueño olímpico no terminó como lo había soñado. No fue un final de libro o de cuento, fue simplemente la vida. Me atreví a soñar y trabajé muy duro para lograrlo".

La atleta aseguró que sus lesiones anteriores no tuvieron nada que ver con el accidente, sino que fue producto a los bajos márgenes de error dentro del esquí.

"Simplemente iba 13 cm demasiado apretada en mi línea cuando mi brazo derecho se enganchó dentro de la puerta, torciéndome y provocando mi caída" sostuvo.

Sobre las consecuencias, la estadounidense confirmó que desafortunadamente sufrió una "compleja fractura de tibia que actualmente está estable, pero requerirá múltiples cirugías".

"La vida es muy corta para no arriesgarse. Creo en ustedes, como ustedes creyeron en mí", concluyó.