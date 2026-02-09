Idol de K-pop portó la antorcha de los JJOO de Invierno: Tuvo destacada carrera en patinaje - Chilevisión

Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 están dejando diversas historias. Una de las más llamativas es la del cantante surcoreano Park Sunghoon.

El artista, uno de los referentes del K-pop, fue uno de los encargados de portar la antorcha olímpica, convirtiéndose en el puente entre el arte escénico y el deporte competitivo debido a que hace algunos años fue patinador artístico.

A más de una década de retirarse de la disciplina para dedicarse al canto, Sunghoon es parte de la esperada cita como representante de su país al llevar el elemento emblema del evento.

El momento no pasó nada desapercibido, siendo aplaudido por centenares de fanáticos que quedaron paralizados con su presencia.

¿Qué representa la participación de Sunghoon?

Sunghoon dedicó toda su infancia al patinaje artístico competitivo, pero lo dejó todo atrás para ser parte del grupo de K-pop Enhypen, por lo que esta experiencia es una continuidad simbólica de un sueño de la niñez.

Esta participación adquiere un significado especial porque fue el último tramo del relevo olímpico previo a la apertura oficial de los juegos, momento que marcó la transición al inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno.

El K-pop y los Juegos Olímpicos

La participación del artista asiático tiene un trasfondo mayor, ya que corresponde a la expansión global de la cultura coreana y es considerada una herramienta diplomática para proyectar una buena imagen nacional, impulsar la economía, entre otros.

De esta forma, la elección de Sunghoon apunta a conectar con un público más joven y así despertar el interés por el deporte, aprovechando la influencia que su figura tiene en el mundo del espectáculo.