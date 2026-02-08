“La emoción es total”: Matilde Schwencke hace historia en descenso alpino de los JJOO de Invierno - Chilevisión

Matilde Schwencke tuvo un destacado debut en descenso alpino femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

La chilena completó el recorrido en 1:43:31, consolidándose como la mejor sudamericana de la competencia en el puesto 27º, superando a la argentina Nicole Begué, quien finalizó con un tiempo de 1:44:73.

"La emoción es total, el plan y la actitud que quería tener hoy día la tuve", comentó la abanderada nacional, agregando que se toma el resultado "con mucho orgullo".

Con esto, el Team Chile inicia su participación en Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 con un registro marcado por la consistencia y el esfuerzo.

Matilde Schwencke se posiciona como la mejor sudamericana en descenso alpino

El oro de la prueba quedó en manos de la estadounidense Breezy Johnson, quien marcó 1:36:10. Mientras que el podio lo completaron la alemana Emma Aicher y la italiana Sofia Goggia.

Una competencia que también estuvo marcada por la caída de la legendaria norteamericana de 41 años, Lindsey Vonn, quien fue retirada de la pista y debió ser trasladada en helicóptero a un centro médico.

Tras finalizar su participación, la chilena declaró que si bien "hay cosas por mejorar, el nivel está y me llevo todos los aprendizajes para la siguiente competencia".