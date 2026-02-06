Así fue la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 - Chilevisión

Este viernes se llevó a cabo la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, uno de los eventos deportivos más esperados del año y en el que el Team Chile dirá presente.

La ceremonia de apertura, que por primera vez ocurrió en simultáneo en dos ciudades —Milán y Cortina d'Ampezzo—, tuvo como momentos estelares el encendido de los pebeteros y el desfile de las delegaciones.

También fueron destacadas las apariciones de grandes estrellas del deporte italiano, como los exjugadores de fútbol Franco Baresi y Giuseppe Bergomi, las campeonas olímpicas en voleibol Anna Danesi, Paola Egonu y Carlotta Cambi, y los esquiadores Alberto Tomba, Deborah Compagnoni y Sofia Goggia, o las interpretaciones musicales de Laura Pausini, Mariah Carey y Andrea Bocelli.

Así fue el paso del Team Chile por la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

En nuestro país, la apertura estuvo marcada por el paso del Team Chile en el desfile realizado en el Estadio Giusseppe Meazza (San Siro).

En total, serán tres los deportistas que buscarán dejar al deporte nacional en lo más alto de la cita planetaria: Stephanie Joffroy (esquí acrobático), Matilde Schwencke (esquí alpino) y Sebastián Endrestad (fondista).

¿Dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina?

Podrás disfrutar de la completa cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 por las pantallas de Chilevisión.

También podrás seguirlos a través de las plataformas digitales y la app MiCHV. Mira acá la señal en vivo.