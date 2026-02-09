Quiso ser futbolista, lo entrena su abuelo y ahora brilla en los Juegos Olímpicos de Invierno - Chilevisión

Johannes Klaebo es uno de los nombres a tener en cuenta en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, evento en el que sueña con seguir haciendo historia.

El noruego, conquistó su sexto oro en este tipo de competencias, ganando el esquí de fondo masculino este domingo y acercándose a un récord.

En concreto, el nórdico va por las ocho medallas doradas obtenidos por su compatriota Marit Bjorgen, quien compitió en la misma disciplina entre 2010 y 2018.

Johannes Klaebo, de querer ser futbolista a ir por un récord de medallas

El "Cometa de Oslo", como es conocido, tiene una historia bastante particular. Siempre ha sido fanático del fútbol y estuvo jugando en inferiores de clubes hasta los 16 años.

A esa edad tuvo la compleja tarea de decidir si apostaba a ser profesional o dedicarse al esquí, deporte en el que brillaba de la mano de su abuelo, Kare Høsflot.

Tras inclinarse por el ambiente más invernal, Klaebo y Høsflot apostaron por todo y les resultó: Ya tiene más de 100 victorias en Copas del Mundo y seis oros en Juegos Olímpicos.

A sus 29 años, el atleta va por más y pretende quedar en la historia grande, apoyado siempre por su familia que incluye a su padre como representante y a su hermano como mano derecha.

"El objetivo es, por supuesto, luchar por las medallas de oro. Eso es lo que persigo", comentó al sitio oficial de Milano-Cortina.