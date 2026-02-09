Juegos Olímpicos de Invierno: Dónde ver GRATIS primera semana de Milano-Cortina 2026 - Chilevisión

Italia es la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, uno de los eventos deportivos más esperados de este primer semestre que ya está en su primera semana.

La cita cuenta con cuatro representantes del Team Chile. Se trata de Stephanie Joffroy, Matilde Schwencke, Sebastián Endrestad y Tomás Holscher, este último de solamente 18 años.

Todos ellos luchan por dejar en lo más alto el nombre del deporte nacional, apostando a dar pelea ante los mejores exponentes de sus disciplinas.

¿Dónde ver GRATIS los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026?

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina los podrás ver por Chilevisión, canal que te llevará todos detalles en sus diferentes plataformas.

Además, en la App MiCHV podrás ver totalmente gratis la primera semana de este esperado certamen.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Milano-Cortina GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y disfrutar de los mejores deportistas del mundo, debes realizar los siguientes pasos:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

Fechas de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina

Tras comenzar el pasado 6 de febrero, las disciplinas se extenderán hasta el próximo domingo 22 de este mes.