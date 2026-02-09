Juegos Olímpicos de Invierno: Dónde ver GRATIS primera semana de Milano-Cortina 2026 - Chilevisión

Ya está en desarrollo la primera semana de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, evento en el que hay varios representantes del Team Chile.
Lunes 9 de febrero de 2026 | 08:55
Italia es la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, uno de los eventos deportivos más esperados de este primer semestre que ya está en su primera semana.
La cita cuenta con cuatro representantes del Team Chile. Se trata de Stephanie Joffroy, Matilde Schwencke, Sebastián Endrestad y Tomás Holscher, este último de solamente 18 años.
Todos ellos luchan por dejar en lo más alto el nombre del deporte nacional, apostando a dar pelea ante los mejores exponentes de sus disciplinas.
Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina los podrás ver por Chilevisión, canal que te llevará todos detalles en sus diferentes plataformas.
Además, en la App MiCHV podrás ver totalmente gratis la primera semana de este esperado certamen.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y disfrutar de los mejores deportistas del mundo, debes realizar los siguientes pasos:
Tras comenzar el pasado 6 de febrero, las disciplinas se extenderán hasta el próximo domingo 22 de este mes.