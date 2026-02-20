Tercera vez en unos JJOO de Invierno: Stephanie Joffroy alcanzó los octavos de final en ski cross - Chilevisión

Stephanie Joffroy dio pelea en su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, alcanzando los octavos de final en el ski cross femenino.

La representante del Team Chile tuvo un buen rendimiento y superó los primeros dos heat, siendo anteriormente 20° en la preclasificación.

En el tercer heat, la nacional fue superada por las suizas Sixtine Cousin y Saskja Lack, quienes quedaron muy cerca de ir a la lucha por las medallas.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La atleta de 34 años saltó a la pista por tercera vez en una cita invernal, cumpliendo buenas actuaciones en Socchi 2014 y PyeongChang 2018.

El último chileno en competir en este evento será Sebastián Endrestad en cross country 50 kilómetros, carrera que está fijada para este sábado 21 de febrero a las 7:00 de Chile.

¿Dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 los puedes ver por Chilevisión, señal en la que encontrarás una amplia cobertura en todas su plataformas.

Adicionalmente, App MiCHV te lleva completamente gratis este gran evento deportivo.