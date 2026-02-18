¡Jutta Leerdam bajo la mira! Osado gesto de medallista de oro desató la polémica en los JJOO de Invierno - Chilevisión

La patinadora de velocidad sobre hielo neerlandesa, Jutta Leerdam, está en el ojo del huracán. Tras ganar una medalla de oro el lunes en los Juegos Olímpicos de Invierno desató una polémica por su osada celebración.

Tras cruzar la meta de los 1.000 metros en primer lugar, hizo un gesto en su festejo que llamó la atención del público y causó revuelo en redes sociales: Se abrió la chaqueta mostrando el peto de marca que llevaba a abajo.

Expertos en marketing comentaron posibles estrategias que estarían vinculadas a la acción.

¿Celebración o estrategia de marketing?

La campeona olímpica de 27 años abrió la cremallera de su traje de competencia y dejó al descubierto un peto deportivo Nike. Los registros dieron la vuelta al mundo y encendieron un debate.

Lo que se convirtió en uno de los momentos más comentados de los JJOO de Invierno, se presume haber sido una estrategia de marketing.

Las imágenes fueron rápidamente compartidas en el Instagram de la marca estadounidense, que cuenta con 298 millones de seguidores.

Frederique de Laat, fundadora de Branthlete —una agencia especializada en publicidad vinculada a deportistas femeninas— se refirió al impacto de la acción realizada por Leerdam. "Sospecho que pudo haber recibido alrededor de 850.000 euros de Nike", comentó al medio neerlandés AD.

Además, la patinadora cuenta con más de seis millones de seguidores en Instagram. Meindert Schut, redactor jefe de la revista económica Quote, afirmó que podría ganar unos 62.000 euros (más de 60 millones de pesos) por cada publicación relacionada con la marca.

¿Quién es Jutta Leerdam?

En sus inicios en la pista de hielo, Jutta Leerdam practicaba hockey, pero los entrenadores detectaron su potencial para la velocidad. A los 11 años comenzó a enfocarse en esa disciplina, en los 1.000 metros.

En 2020, la atleta conquistó su primer gran título individual en el Campeonato Europeo. Ese mismo año obtuvo otra medalla de oro en el Mundial de Distancias Individuales en Estados Unidos.

En Beijing 2022 se llevó la de plata. Por lo que, su propósito para Milano-Cortina 2026 era estar en el podio con el máximo premio. Finalmente, la patinadora lo cumplió y logró coronarse con un nuevo récord olímpico con un tiempo de 1:12.21 minutos.