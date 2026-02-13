Juegos Olímpicos de Invierno: Sebastián Endrestad compitió en salida masiva del cross country - Chilevisión

Sebastián Endrestad nuevamente vio acción en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, compitiendo en los 10 kilómetros del cross country.

El esquiador chileno finalizó en el puesto 93° la prueba, completando el recorrido en un tiempo de 26:21.0.

El ganador de la cita fue el noruego Johannes Klaebo, una de las máximas figuras del evento deportivo que consiguió su tercera medalla de oro en la cita.

Más atrás quedaron el francés Mathis Desloges y el también noruego Einar Hedegart, quien completó el podio al quedar tercero.

Ahora, Endrestad se tomará un breve descanso para concluir su participación en Milano-Cortina el próximo sábado 21 de febrero, día en que competirá en el cross country 50 kilómetros.

