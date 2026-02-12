Fue condenada por robo y ya ganó dos oros en los JJOO de Invierno: Festejó con particular gesto - Chilevisión

Julia Simon, biatleta francesa, conquistó dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. Una en la prueba individual del biatlón de 15 kilómetros y la otra en el relevo mixto.

La participación de la joven de 29 años en la esperada cita se destacó por su buen rendimiento, pero también por el particular antecedente penal que manchó su historial.

La condena de Julia Simon

En octubre de 2025, Simon fue condenada por fraude digital tras el uso no autorizado de tarjetas bancarias de una compañera, un técnico y una tercera persona, todos parte del team francés.

Según consignó el medio France 24, la competidora reconoció los hechos ante la justicia y tuvo que cumplir con tres meses de cárcel, una suspensión de seis meses y pagar una multa de 15.000 euros (aproximadamente 15 millones en pesos chilenos).

Luego de esta condena, su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno estaba casi cancelada, sin embargo, la federeción francesa dejó sin efectos las sanciones para que la deportista pudiera estar en el gran evento.

El polémico gesto de Julia Simon

Luego de ganar su primera medalla de oro, la biatleta hizo un provocador gesto ante las cámaras para celebrar su victoria. Simon llevó su dedo índice a su boca indicando silencio.

Para todos los medios, esta seña fue interpretada como una respuesta directa a todas la críticas que ha recibido desde hace varias semanas a la cita.

“Ahora lo que me gustaría, en toda honestidad, es que me dejen en paz. Creo que hoy he probado que tengo mi lugar, y ya lo había hecho antes”, rcomentó.