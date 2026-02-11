Entre Milano-Cortina y la universidad: Patinadora fue viral al aplazar entrega de trabajo docente - Chilevisión

Madeline Schizas es una patinadora artística que representa a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina, compatibilizando el deporte con su carrera universitaria.

La joven vuelve a participar en este evento tras estar en Beijing 2022, dando la sorpresa en el cuarto lugar con solo 18 años.

Más allá de su rendimiento deportivo, la atleta ha capturado la atención de los usuarios de internet al compartir una particular historia universitaria que se hizo viral.

Entre los JJOO y la universidad

De manera simultánea a su participación olímpica, Schizas está realizando un grado en Artes en Medio Ambiente y Sociedad en la Universidad de McMaster.

Por increíble coincidencia, las fechas se toparon y tenía que entregar un trabajo universitario el mismo día de su primera carrera como patinadora en la actual cita, de lo cual se enteró en esa jornada.

Ante la situación, la patinadora escribió a su profesor para solicitar una extensión del plazo. Luego de enviar el correo, compartió la situación en sus redes sociales.

Finalmente el docente le concedió la ampliación del periodo límite, animándola a seguir con la competencia.

"¡Qué momento más especial! Te diría que te enfoques en tu competición ahora mismo y me lo entregues directamente cuando acabes todas tus competiciones" escribió el profesor, para luego finalizar: "El país entero está te está apoyando a ti y a tus compañeros".