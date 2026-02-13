Polémica en los Juegos Olímpicos de Invierno: Entrenador es expulsado por “problemas con alcohol” - Chilevisión

El entrenador del equipo finlandés de saltos de esquí, Igor Medved, fue excluido Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 por el Comité Olímpico de su país, siendo acusado de haber violado una de las reglas de la entidad.

El estratega tuvo que regresa a territorio nórdico por un comportamiento que "no respeta los valores del equipo finlandés", detalló el organismo en un comunicado.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La polémica que involucra a Igor Medved

La polémica que envuelve a Medved se relaciona con sus problemas con el consumo de alcohol. "Nos tomamos muy en serio las infracciones de las normas del equipo y respondemos con rapidez", consignó este jueves Janne Hänninen, directora del ente deportivo.

En cuanto al incidente, no se entregaron mayores detalles más allá de "se trata de problemas relacionados con el alcohol".

Igor Medved, ex saltador de esquí esloveno, reconoció públicamente que cometió un error. "Quiero pedir disculpas a todo el equipo, a los deportistas y también a los aficionados", expresó.

"Espero que el equipo pueda centrarse en la competición y continuar con su buen trabajo", agregó el otrora deportista de 44 años.

Ahora, Lasse Moilanen, que estaba como asistente, asumirá la dirección del conjunto masculino de salto de esquí por lo que resta de los Juegos Olímpicos de Invierno.