Quién es Lucas Pinheiro, el ganador del primer oro para Latinoamérica en unos JJOO de Invierno - Chilevisión

El esquiador alpino Lucas Pinheiro Braathen se llevó la primera medalla para Brasil en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, conquistando un inédito oro.

Este triunfo le entregó el podio por primera vez al país y a Latinoamérica. La historia personal del atleta lo consagró como un gran representante de dos lugares del mundo muy distintos. Conoce acá quién es.

¿Quién es Lucas Pinheiro?

Pinheiro nació en Oslo, Noruega, pero creció ligado a la cultura brasileña gracias a su madre Alessandra, pasando generalmente sus vacaciones en Sao Paulo y Campinas. Además, vivió algunos meses allí tras el divorcio de sus padres.

Precisamente, su padre Bjorn desempeñó un papel clave en la consolidación como atleta de esquí alpino. Él fue quien lo llevó a las montañas por primera vez a los 9 años.



"Mi padre nunca quiso que fuera profesional. Solo quería enseñarme a esquiar, que tuviera esa experiencia maravillosa, esa sensación de deslizarse. Para él, esa es la experiencia más hermosa", recordó en Olympics.com.

El joven de 25 años contó que "siempre tenía esa sensación de no estar en la comunidad correcta, de ser un poco diferente. En Brasil era el noruego; en Noruega era el brasileño".

"Cuando empecé a esquiar, viajaba y conocía atletas de otros países. Fue la primera vez que nadie podía decir que era diferente, porque todos lo éramos. Me sentí en el lugar correcto", añadió.

Los principales hitos de Pinheiro

Con 18 años debutó en la Copa del Mundo Junior en la temporada 2018/19 y ganó dos medallas. En 2020 logró su primer podio con oro en el Mundial. Después, sufrió una lesión de rodilla que lo dejó sin competir hasta los JJOO Beijing 2022.

En la temporada 2022/23 obtuvo tres victorias, siete podios y el Globo de Cristal al ser campeón de eslalon. Luego de eso, a sus 23 años, se tomó un año sabático y pasó un tiempo en Brasil.

Allí decidió no abandonar el deporte y comenzar a competir por el país. Su regreso en 2024/25 fue exitoso y ganó cinco medallas en la Copa del Mundo, aparte del premio al "Regreso del Año" de la Federación Internacional de Esquí (FIS).

Lucas Pinheiro y su amor por Brasil

En la previa a Milano-Cortina 2026, Pinheiro competía por Brasil y triunfaba, rendimiento que ayudó a su nación obtuviera dos plazas más en esquí alpino.

"Tal vez pueda ayudar a hacer un cambio, una nueva generación para este deporte, incluso un nuevo deporte para Brasil. Es muy especial", señaló al mencionado sitio.

A un poco más de un año y medio de su participación en los JJOO de Invierno expresó: "Quiero traer el primer podio. Ese es el objetivo. Quiero escribir esa historia".

"Siempre aparecerá un nuevo esquiador noruego. Pero, ¿cuántas personas han visto a alguien esquiar por Brasil? Nadie, ¿verdad?”, expuso.