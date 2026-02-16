El mejor sudamericano: Tomás Holscher termina en el Top 30 del slalom de los JJOO de Invierno - Chilevisión

Tomás Holscher cumplió este lunes una gran actuación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, finalizando en el puesto 24° del slalom.

El chileno de solamente 18 años se las arregló para quedar entre los 30 mejores de la competencia, lo que lo convirtió en el mejor sudamericano.

La prueba contaba con dos etapas, con el nacional ubicándose 27° en primera instancia y 22° en la segunda para terminar con un tiempo de 2:03.83.

El ganador del oro fue el suizo Loic Meillard, quien consiguió su tercera presea en el evento deportivo que se desarrolla en Italia.

Anteriormente, Holscher estuvo en el slalom gigante en el que concluyó 30°, generando gran esperanza de cara al futuro de esta disciplina.

La próxima participación del Team Chile en Milano-Cortina será con Stephanie Joffroy, de 34 años que estará en la qualy del ski cross el próximo viernes 20 de febrero.

¿Dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 los puedes ver por Chilevisión, señal en la que encontrarás una completa cobertura en todas su plataformas.

Adicionalmente, la App MiCHV te lleva totalmente gratis este gran evento.