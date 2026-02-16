Juegos Olímpicos de Invierno: Dónde ver GRATIS segunda semana de Milano-Cortina 2026 - Chilevisión

El Team Chile sigue dando pelea en la segunda semana de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, cita que ha generado emocionantes momentos.
Emocionantes momentos se han vivido en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, evento deportivo que se ha robado la mirada del mundo.
La cita entró en tierra derecha con su segunda semana, donde los representantes del Team Chile siguen dando pelea frente a los mejores exponentes del mundo.
De hecho, algunos de ellos continuarán participando hasta el término de las competencias.
Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina los podrás ver por Chilevisión, donde encontrarás una amplia cobertura.
Adicionalmente, la App MiCHV te llevará todos los detalles de manera online y completamente gratis.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y disfrutar de los mejores deportistas del mundo, debes realizar los siguientes pasos:
El evento deportivo finalizará el próximo domingo 22 de febrero, día en que se realizará la ceremonia de clausura en el Arena de Verona.