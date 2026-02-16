Juegos Olímpicos de Invierno: Dónde ver GRATIS segunda semana de Milano-Cortina 2026 - Chilevisión

Emocionantes momentos se han vivido en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, evento deportivo que se ha robado la mirada del mundo.

La cita entró en tierra derecha con su segunda semana, donde los representantes del Team Chile siguen dando pelea frente a los mejores exponentes del mundo.

De hecho, algunos de ellos continuarán participando hasta el término de las competencias.

¿Dónde ver GRATIS los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026?

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina los podrás ver por Chilevisión, donde encontrarás una amplia cobertura.

Adicionalmente, la App MiCHV te llevará todos los detalles de manera online y completamente gratis.

¿Cómo descargar la APP MiCHV para ver Milano-Cortina GRATIS?

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y disfrutar de los mejores deportistas del mundo, debes realizar los siguientes pasos:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

¿Cuándo terminan los Juegos Olímpicos de Invierno?

El evento deportivo finalizará el próximo domingo 22 de febrero, día en que se realizará la ceremonia de clausura en el Arena de Verona.