En menos de 3 días: Atletas de los JJOO de Invierno agotaron stock de 10.000 preservativos - Chilevisión

Más allá de las medallas y los logros deportivos, los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 han dejado un legado de anécdotas que no solamente ocurren en las pistas y escenarios competitivos.

En esta ocasión, la organización de Milano-Cortina se encargó de entregar cierta cantidad de profilácticos en la Villa Olímpica, lo cual es una práctica habitual para promover la salud sexual y prevenir infecciones de transmisión sexual entre los atletas.

Preservativos se agotaron en 72 horas

Según informó el diario italiano Corriere della Sera, los deportistas agotaron en tiempo récord todo el suministro de preservativos que la organización les había entregado.

10.000 condones para alrededor de 2.800 compeditores debían ser suficientes para los 17 días de competencia, sin embargo, sorpresivamente la demanda fue mayor a lo esperado y se terminaron en 72 horas.

La cifra entregada corresponde a una media aproximada de cuatro unidades por cada solicitante, lo que ha causado una serie de comentarios y bromas fuera del entorno deportivo.

El repentino desabastecimiento obligó al comité organizador confirmar que habrá reposición. El director ejecutivo de los JJOO, Andrea Varnier, aseguró que están "trabajando para proporcionar la mayor cantidad posible de preservativos en las villas (olímpicas)".