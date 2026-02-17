En vivo por Chilevisión: Revisa la programación del Team Chile en el cierre de Juegos Olímpicos de Invierno - Chilevisión

Stephanie Joffroy y Sebastián Endrestad volverán a la pista en Milano-Cortina 2026, evento deportivo que está en plena recta final.
Martes 17 de febrero de 2026 | 11:58
En plena recta final se encuentran los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, cita en la que el Team Chile sigue dando que hablar.
Los atletas nacionales continuarán viendo acción antes del cierre del evento, el que bajará la cortina el domingo 22 de febrero con la ceremonia de clausura.
En concreto, Stephanie Joffroy y Sebastián Endrestad saltarán a la pista con dos duras competencias para sacar la cara por el país.
La experimentada deportista estará en la qualy del ski cross femenino, mientras que Endrestad irá por el Cross Country 50 kilómetros.
Los otros chilenos que estuvieron en los Juegos Olímpicos de Invierno fueron Matilde Schwencke y Tomás Holshcer, quienes tuvieron un buen desempeño.
Viernes 20 de febrero:
Sábado 21 de febrero:
Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 los puedes ver por Chilevisión, señal en la que encontrarás una amplia cobertura en todas su plataformas.
Adicionalmente, App MiCHV te lleva completamente gratis este gran evento deportivo.