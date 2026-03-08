Chile vs Australia: Dónde ver la final de Las Diablas en el Premundial de Hockey Césped Femenino - Chilevisión

Las Diablas están imparables y luego de su victoria 2-0 contra Japón en el Qualifiers Santiago 2026, ahora se enfrentarán a Australia en la final del Premundial de Hockey Césped Femenino.

Desde el Centro de Entrenamientos y Competencias Claudia Schüler del Parque Estadio Nacional, las chilenas volverán a verle las caras a las oceánicas tras ganarles 2-1 en el segundo partido de la fase de grupos.

Las Diablas intentarán conseguir su primera victoria consecutiva, esta vez frente a un equipo parte del top 10 del mundo.

Dónde ver final Chile vs Australia en Premundial de Hockey Césped Femenino

Chile y Australia jugarán este domingo 8 de marzo la final del Premundial de Hockey Césped Femenino a contar de las 20:15 horas en el Estadio Nacional, de Ñuñoa.

El esperado evento deportivo que podrá ser visto a través del sitio web oficial de Watch Hockey.