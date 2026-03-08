Lucharán por el oro: Aravena y Zavala derrotan a los primos Grimalt en el Sudamericano de Voley Playa - Chilevisión

Este domingo se vivió la semifinal del Circuito Sudamericano de Voley Playa en Rancagua, donde se enfrentaron dos duplas nacionales: los primos Grimalt contra Noé Aravena e Ignacio Zavala.

Un intenso partido que se llevó a cabo en la Medialuna de Rancagua para definir a los finalistas que competirán contra el binomio paraguayo.

Los chilenos que irán por el oro en el Circuito Sudamericano de Voley Playa

Noé Aravena e Ignacio Zavala se llevaron el protagonismo del primer set con un comienzo sólido, marcando 21-14 a su favor y seguidos muy de cerca por los primos Grimalt.

Ya en la segunda parte del partido, tanto Marco como Esteban Grimalt no lograron dar vuelta al marcador pese a sus esfuerzos, dando como resultado un puntaje de 21-14.

Finalmente, la dupla Aravena/Zavala sorprendió y eliminó a sus contrincantes, triunfando 2 a 0 y encaminándose a la gran final del Sudamericano de Voley Playa.

Una instancia donde competirán contra el binomio paraguayo Giuliano Massare y Gonzalo Melgarejo.

Por su parte, los primos Grimalt se enfrentarán en una última instancia contra la dupla venezolana, Oscar Kirchner y Esyenser Delgado, para obtener el bronce.