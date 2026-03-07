Sudamericano Voley Playa: Hora y dónde ver el torneo que se juega en Rancagua - Chilevisión

Rancagua se viste de gala este fin de semana con la realización del Sudamericano de Voley Playa, torneo que reúne a las mejores duplas del continente.

Duplas de hombres y mujeres acuden a la Región de O'Higgins por una nueva fecha del Circuito, lo que anticipa una verdadera fiesta.

Uno de los binomios es el de los primos Marco y Esteban Grimalt, grandes representantes del Team Chile que alcanzaron la final en la edición pasada.

¿Dónde ver el Circuito Sudamericano de Voley Playa?

El Circuito Sudamericano de Voley Playa será transmitido por Chilevisión, canal que te llevará una amplia cobertura en todas sus plataformas.

Además, el gran evento deportivo lo podrás ver gratis y online a través de la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Sudamericano de Voley Playa GRATIS

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver esta fiesta deportiva, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Smart TV LG, Samsung y también en Google TV.

Hora de los partidos del Sudamericano de Voley Playa

Los partidos comienzan a las 10:45 horas de Chile de este domingo 8 de marzo, disputándose en la Medialuna Monumental de Rancagua.