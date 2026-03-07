Sudamericano Voley Playa: Hora y dónde ver el torneo que se juega en Rancagua - Chilevisión

Las mejores duplas del continente llegan a Rancagua para el Circuito Sudamericano de Voley Playa, evento deporte que cuenta con presencia chilena.
Sábado 7 de marzo de 2026 | 19:06
Rancagua se viste de gala este fin de semana con la realización del Sudamericano de Voley Playa, torneo que reúne a las mejores duplas del continente.
Duplas de hombres y mujeres acuden a la Región de O'Higgins por una nueva fecha del Circuito, lo que anticipa una verdadera fiesta.
Uno de los binomios es el de los primos Marco y Esteban Grimalt, grandes representantes del Team Chile que alcanzaron la final en la edición pasada.
El Circuito Sudamericano de Voley Playa será transmitido por Chilevisión, canal que te llevará una amplia cobertura en todas sus plataformas.
Además, el gran evento deportivo lo podrás ver gratis y online a través de la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver esta fiesta deportiva, debes realizar el siguiente proceso:
Los partidos comienzan a las 10:45 horas de Chile de este domingo 8 de marzo, disputándose en la Medialuna Monumental de Rancagua.