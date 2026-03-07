Alejandro Tabilo vs Daniil Medvedev: Hora y dónde ver EN VIVO partido por Indian Wells - Chilevisión

Alejandro Tabilo (40°) tiene un duro desafío en el Masters 1000 de Indian Wells, chocando este domingo antel ruso Daniil Medvedev (11°) por la segunda ronda.

El chileno llega con gran confianza luego de imponerse al español Rafael Jódar (103°) en la fase anterior, superándolo por un contundente 6-1 y 6-2.

El rival en esta oportunidad es el moscovita, uno de los jugadores más reconocidos del circuito que llegó a ser número uno del mundo el 2022.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Alejandro Tabilo vs Daniil Medvedev?

El partido de Alejandro Tabilo ante Daniil Medvedev, válido por la segunda ronda de Indian Wells será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Además, la plataforma de streaming Disney + emitirá de forma online este importante encuentro. Para eso, tienes que entrar a la aplicaciónc on tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Tabilo y Medvedev por Indian Wells

El compromiso del nacional contra el ruso inicia no antes de las 00:30 horas de Chile de este domingo 8 de marzo (medianoche del sábado 7 de marzo).

De acuerdo a la programación del torneo estadounidense, el encuentro es el último a disputarse en la cancha central.