“Salí con todo”: Bárbara Hernández consigue dos medallas en Mundial de Aguas Gélidas de Finlandia - Chilevisión

Barbára Hernández sumó nuevos logros a su extraordinaria carrera, luego de conquistar dos medallas en el Mundial de Natación de Aguas Gélidas disputado en Oulu, Finlandia.

La Sirena del Hielo obtuvo la plata en los 450 metros libres, a lo que se sumó el bronce en los 200 metros libres, carreras que estuvieron marcadas por las temperaturas ambientales bajo cero.

El certamen es uno de los más relevantes de la disciplina, juntando a más de 1.600 deportistas que desafiaron las extremas condiciones.

"De principio a fin no me guardé nada y salí con todo lo que soy y mi mejor sonrisa, abrazando el hielo y estas aguas a 0.2°C pensando en nuestra Patagonia, en mi equipo y en ustedes", comentó la nacional.

Adicionalmente, Hernández confesó que vivió momentos incómodos producto de una lesión. "Lo pasé muy mal. Es bonito volver a lo que amo hacer", afirmó.