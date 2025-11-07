Sirena de leyenda: Bárbara Hernández hace historia e ingresa al Salón de la Fama de la Natación - Chilevisión

Bárbara Hernández vuelve a hacer historia en el deporte chileno. Ahora, la Sirena de Hielo logró ingresar al Salón de la Fama de la Natación Internacional.

Producto de su enorme desempeño en aguas abiertas, la destacada atleta fue reconocida nada menos que por la International Marathon Swimming Hall of Fame (IMSHOF).

En su sitio oficial, el organismo valoró a la nacional como una de las "Nadadoras de Honor", mencionando su incursión en la denominada "Triple Corona" que incluyó ir al Canal de Catalina, Canal de la Mancha y dar dos vueltas a Manhattan, entre otros logros.

La categoría es exclusiva para deportistas con amplia trayectoria, contribución al desarollo del deporte en su país y hazañas de largas distancias.

Con esto, la santiaguina se convierta en la primera persona chilena en entrar a esta prestigiosa entidad, donde será distinguida en mayo del 2026 en San Diego, Estados Unidos.

La extraordinaria carrera de Bárbara Hernández

A sus 39 años, Hernández ha tenido una enorme trayectoria en Chile y Sudamérica, dedicándose a la natación extrema y a las aguas abiertas.

Esta temporada se lució en el Canal de la Mancha al nadarlo en ambos sentidos, lo que le valió seguir siendo reconocida en todo el mundo.

"Este es el máximo reconocimiento a un nadador de aguas abiertas del mundo. Existen pioneros y grandes influencias a nivel global, la primera mujer que nadó la Mancha en 1926, ganadores Olímpicos y ultramaratonistas acuáticos y por primera vez en la historia de nuestro país un deportista chileno. Y soy yo, la Sirena del Hielo", comentó en sus redes sociales.