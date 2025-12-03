Estos son los artistas y presentadores confirmados para el sorteo del Mundial 2026 - Chilevisión

El Mundial 2026 se acerca a pasos agigantados y este viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo que agrupará por primera vez a 48 selecciones.

La cita planetaria a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá, se dividirá en 12 grupos de cuatro equipos, dejando en el pasado el antiguo formato de 32 participantes.

Estos son los artistas confirmados para el sorteo del Mundial 2026

Como es tradición, el sorteo del Mundial 2026 será un espectáculo que contará con diversos números musicales.

Andrea Bocelli

Robbie Williams

Nicole Scherzinger

Estos son los presentadores confirmados para el sorteo del Mundial 2026

Los presentadores que serán parte del evento son:

Heidi Klum

Kevin Hart

Danny Ramirez

¿Dónde ver EN VIVO el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del mundial será transmitido en vivo a través de Chilevisión, canal que tendrá una cobertura completa en todas sus plataformas.

Además de la TV abierta, el importante hito se podrá ver online y gratis por: