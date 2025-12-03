Estos son los artistas y presentadores confirmados para el sorteo del Mundial 2026 - Chilevisión

Este viernes se vivirá una verdadera fiesta en lo que será el sorteo de grupos de la cita planetaria, la cual estará marcada por la presentación de grandes artistas.
Miércoles 3 de diciembre de 2025 | 15:54
El Mundial 2026 se acerca a pasos agigantados y este viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo que agrupará por primera vez a 48 selecciones.
La cita planetaria a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá, se dividirá en 12 grupos de cuatro equipos, dejando en el pasado el antiguo formato de 32 participantes.
Como es tradición, el sorteo del Mundial 2026 será un espectáculo que contará con diversos números musicales.
Los presentadores que serán parte del evento son:
El sorteo del mundial será transmitido en vivo a través de Chilevisión, canal que tendrá una cobertura completa en todas sus plataformas.
Además de la TV abierta, el importante hito se podrá ver online y gratis por: