Se vienen los All Blacks: Los durísimos rivales que tendrán Los Cóndores en el Mundial de Rugby - Chilevisión

Se vienen los All Blacks: Los durísimos rivales que tendrán Los Cóndores en el Mundial de Rugby

El sorteo realizado este miércoles que Chile se enfrente a Nueva Zelanda y a Australia en la primera fase, dos de los grandes favoritos a levantar el título.

Miércoles 3 de diciembre de 2025 | 09:00

Chile conoció este miércoles a sus rivales para la fase de grupos del Mundial de Rugby 2027, torneo que se disputará en Australia.

El sorteo determinó que Los Cóndores vayan a una durísima zona A, donde se medirán al anfitrión y a una de las selecciones más emblemáticas del mundo.

Se trata de los All Blacks, ganador en tres ocasiones de la cita planetaria que se enfrentarán al combinado nacional en un histórico desafío para el deporte de nuestro país.

Además de Australia y Nueva Zelanda, los pupilos del uruguayo Pablo Lemoine se medirán a Hong Kong China en un partido que asoma inmediatamente como clave.

Así quedaron los grupos para el Mundial de Rugby 2027

Grupo A:

  • Nueva Zelanda
  • Australia
  • Chile
  • Hong Kong China

Grupo B:

  • Sudáfrica
  • Italia
  • Georgia
  • Rumania

Grupo C:

  • Argentina
  • Fiji
  • España
  • Canadá

Grupo D:

  • Irlanda
  • Escocia
  • Uruguay
  • Portugal

Grupo E:

  • Francia
  • Japón
  • Estados Unidos
  • Samoa

Grupo F:

  • Inglaterra
  • Gales
  • Tonga
  • Zimbabwe

¿Cuándo comienza el Mundial de Rugby?

El Mundial de Rugby comenzará oficialmente el 1 de octubre del 2027, culminando el 13 de noviembre de ese año con la gran final.

